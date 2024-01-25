Российским частным продавцам предоставили возможность торговли в кредит

Пользователям «Авито» предоставили возможность совершать покупки в кредит у частных продавцов, сообщили в пресс-службе компании.

Опция действует на приобретение товаров стоимостью от 1,5 тыс. до 50 тыс. рублей. Первичного взноса по кредиту не требуется, первый платеж должен пройти через месяц после получения товара. Срок погашения составит четыре месяца. При этом пользователю нужно будет заплатить партнеру площадки 10% от стоимости товара. Если товар покупателю не подошел, то кредит будет аннулирован.

Доступные категории товаров — электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых.

Функцией могут воспользоваться граждане РФ старше 21 года. Услугу предоставляет партнер Хоум Банка «Хоум Экспресс». Для магазинов опция не подключена, пока она находится в разработке.

Руководитель финтех-продуктов «Авито» Александр Капустин отметил, что возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, является новой для рынка и позволит покупателям сразу приобрести желаемый товар с отложенным первым платежом, не опасаясь, что его купит кто-то другой. «При этом продавцы получат средства независимо от того, как была совершена сделка: с заемными средствами или нет. Мы начинаем масштабирование продукта на товары частных продавцов и планируем в дальнейшем осуществить покрытие всех товаров, в том числе, и продаваемых юридическими лицами» — добавил Капустин.

Директор по развитию партнерского бизнеса Хоум Банка Ирина Жимерина подчеркнула, что это решение — первый пример масштабного потребительского C2C кредитования в России. «Интеграция позволяет оформлять кредит и оплачивать платежи в рамках сайта и мобильного приложения партнера, что делает процесс максимально удобным для пользователя», — отметила она.