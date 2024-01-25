Лидер республиканцев в сенате США Митчелл Макконнелл заявил о растущих препятствиях на пути к принятию пакета мер по национальной безопасности из-за разногласий по вопросам миграции и помощи Украине. Об этом 24 сообщила газета The Hill.

Макконнелл сообщил сенаторам из Республиканской партии, что политика безопасности границы оказалась намного сложнее, чем он и однопартийцы предполагали, когда настаивали на совмещении финансирования Украины с вопросом по безопасности американской границы.

Источник из политсилы отметил, что Макконнелл сказал республиканцам, что они находятся в «затруднительном положении», учитывая, что двухпартийные переговоры по иммиграции вызвали внутрипартийную вражду и, возможно, закрыли путь к утверждению масштабного пакета в конгрессе.

«Я думаю, что части про границу пришел конец. Это оказалось гораздо сложнее с политической точки зрения, чем он думал. По-моему, это был первый шаг к тому, чтобы сказать: «Мы просто не можем этого сделать». Я предсказываю, что часть про границу отпадет», — заявил один из сенаторов.

Телеканал CNN также отмечает, что конгрессу, возможно, придется отказаться от рассмотрения этих вопросов вообще или разбить пакет на отдельные части, хотя никаких решений еще не принято. По словам источников, цель Макконнелла на встрече с республиканцами заключалась в том, чтобы донести до своих коллег, что нет четкого дальнейшего пути, если только они не готовы пойти на компромисс.

Макконнелл также готов сократить экономическую помощь Украине из пакета, сохранив при этом военную и гуманитарную, чтобы привлечь больше голосов республиканцев. Сенатор от республиканцев Джон Тьюн, главный заместитель Макконнелла, выдвинул идею исключить часть экономической помощи Украине из пакета, чтобы повысить шансы на получение военной помощи.

«Лично я бы хотел, чтобы часть [экономической помощи] была сокращена. Я думаю, что это число действительно велико и финансирует много вещей. Я думаю, что многие из наших членов выступают за военную помощь, за смертоносную помощь, особенно учитывая тот факт, что она пополняет наши арсеналы здесь, в этой стране», — сказал Тьюн.

CNN пишет, что такие оценки подчеркивают растущие опасения того, что конгресс не сможет одобрить помощь Украине в критический момент или принять какой-либо закон для борьбы с наплывом мигрантов на южной границе.

22 января лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы в сенате конгресса США пока не смогли договориться по вопросам выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе.

Ранее в тот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат ему помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.