Найдены оба черных ящика сбитого Ил-76 с пленными ВСУ
Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 25 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. <…> Найденные черные ящики переданы следователям», — поделился собеседник агентства.
Представитель экстренных служб обратил внимание, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна.
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