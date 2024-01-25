Амурчанин сядет на 18 лет за убийство экс-сожительницы и ее нового избранника
Жителя Амурской области признали виновным в убийстве двух человек и отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Он застрелил свою молодую возлюбленную и ее знакомого, сообщает региональная прокуратура в четверг, 25 января.
Трагедия произошла в июле 2023 года на территории Сковородинского муниципального округа, пишет ИА PriamurMedia. Во время распития спиртных напитков 24-летняя сожительница осужденного сказала, что они расстаются, и ушла к другому мужчине.
Испытывая чувство ревности, фигурант решил убить девушку и ее 30-летнего знакомого. Он взял незарегистрированное охотничье ружье и пошел в дом, где находилась уже бывшая сожительница. Сначала сельчанин выстрелил в ее нового бойфренда, а затем — в амурчанку. Молодые люди погибли на месте от полученных травм.
После убийства злоумышленник пошел в лес, чтобы скрываться. Через какое-то время он понял ,что это бессмысленно, и вернулся домой. Полицейские задержали его в тот же день, отмечает Амурская служба новостей.
Селянин признал свою вину. Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.