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Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным намечен на 18 февраля

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Запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным намечен на 18 февраля. Об этом говорится в докладе начальника отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазова, передает телеканал «Известия». Пилотируемый аппарат доставит четырех членов экипажа на Международную космическую станцию. Сообщается, что предполетная подготовка нашего космонавта проходила на тренажере российского сегмента МКС. Ранее «Роскосмос» и NASA продлили программу совместных перекрестных полетов до 2025 года. Соглашение предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на орбиту отправится один американский астронавт. При этом в состав американской группы входит один космонавт из России. Совместные полеты необходимы для обеспечения бесперебойной работы Международной космической станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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