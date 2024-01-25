Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подал в отставку
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прекращает свои полномочия как глава города до окончания срока. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Сообщается, что исполняющим обязанности мэра города станет первый заместитель Олег Клемешов. Он вступит в свои полномочия в полном объеме в пятницу, 26 января.
Анатолий Локоть возглавил городскую администрацию в апреле 2014 года. Затем был переизбран в сентябре 2019-го. Кроме того, он стал последним мэром города, которого избрали в результате прямых выборов.
Ранее о планируемой отставке мэра сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В конце декабря прошлого года в ходе интервью телеканалу «ОТС» он рассказал, что Локоть переходит на «работу по выполнению общегосударственных задач.