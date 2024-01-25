Немецкий журналист назвал ошибкой план передачи Киеву ракет Storm Shadow

План передачи Украине британских ракет Storm Shadow, замещенных немецкими Taurus, является ошибочным. Об этом 24 января заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании наши Taurus, чтобы (сравнительно!) худшие Storm Shadow пришли в Украину. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года, чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — написал он в X (бывшем Twitter).

Рёпке заявил, что Германия уже совершала подобную ошибку, когда передала Греции боевые машины пехоты (БМП) Marder, чтобы та отдала Украине свои БМП-1. В дальнейшем Берлин перешел к прямой передаче Marder Киеву.

Ранее в этот день телеканал NTV сообщил, что Великобритания предложила Германии принять у нее ракеты Taurus, чтобы направить на Украину свои Storm Shadow. В настоящее время предложение уже озвучено и находится на рассмотрении в правительстве Германии. Член бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что обмен не имеет смысла, поскольку ракеты Storm Shadow — это несоразмерная замена Taurus.

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

Перед этим, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

3 января глава комитета бундестага ФРГ по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявили, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.