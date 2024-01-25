Опубликован список погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в четверг, 25 января, опубликовал в своем Telegram-канале список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который накануне потерпел крушение в Белгородской области.

Сообщается, что в списке погибших значатся командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, а также бортрадист Саблинский.

Власти оренбургской области выразили соболезнования их родным и близким.

Накануне губернатор региона Денис Паслер рассказал, что на сбитом Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолете Ил-76 находились летчики из Оренбургской области. Он отметил, что решение пилотов увести самолет от населенного пункта является поступком настоящих героев.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.