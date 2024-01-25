Байден призвал конгресс без промедления одобрить продажу Турции F-16

Президент США Джо Байден направил членам конгресса письмо, в котором призвал «незамедлительно» одобрить продажу Турции истребителей F-16. Об этом 25 января пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что накануне Белый дом также направил конгрессу просьбу разрешить продажу Анкаре истребителей.

«В среду Белый дом направил членам конгресса письмо с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и комплектов модернизации на сумму $20 млрд», — уточняет агентство.

С таким обращением к конгрессменам Байден выступил после одобрения турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, говорится в сообщении. При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател указал, что Вашингтон не гарантирует поставку F-16 Анкаре, поскольку решение по данному вопросу принимает конгресс, добавляет «Газета.Ru».

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 24 января. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» выразил мнение, что турецкий парламент ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО, так как на политическом фоне было некое предложение «услуги за услугу». Он предположил, что Анкара в обмен на заключение закулисной сделки получит от США истребители и некоторое вооружение. Кроме того, по словам Расмуссена, бонусы Анкара может получить и от Евросоюза.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.