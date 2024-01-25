Президент Украины Владимир Зеленский пытается продать свою страну, заявил 24 января полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

На своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) он также написал, что украинский лидер — мошенник и человек, который не представляет интересы жителей Украины. По словам Макгрегора, политика интересуют только деньги.

«Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском», — подчеркнул полковник.

Ранее в этот день Макгрегор выразил мнение, что после поражения Киева в конфликте с Москвой президент Украины сбежит из страны. До этого, в декабре, он также заявил, что Зеленскому положат конец коррумпированные офицеры.

Кроме того, 24 января испанская газета ABC написала об отчаянии Зеленского из-за неудач страны в конфликте с Россией и заблокированной западной помощи. Его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, говорится в материале.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.