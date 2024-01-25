Лавров высказался о переговорах США и Турции по заходу кораблей в Черное море

США не добьются изменений в правилах захода военных кораблей в Черное море. Об этом 24 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтрё, они будут строго руководствоваться ее положениями», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров отметил, что представители Пентагона хотят добиться от Турции смягчения режима прохода судов через проливы, но усомнился, что это приведет к конкретным результатам.

Таким образом Лавров отреагировал на заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер. Она сообщила, что США хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 11 января, командующий украинскими Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина ведет переговоры со странами НАТО о привлечении военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Киевом в Черном море после прекращения зерновой сделки. По его словам, данный вопрос носит политический характер, поэтому над ним работает офис украинского президента.

2 января в администрации президента Турции заявили, что не пропускали через свои проливы миноискатели, подаренные Великобританией Украине. В организации заявили, что подобные действия стали бы нарушением Конвенции Монтрё 1936 года, которая запрещает проход военных кораблей воюющих сторон.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Соглашение было подписано Болгарией, Францией, Великобританией, Грецией, Японией, Румынией, Турцией, СССР и Югославией. Позже к нему присоединилась Италия. Так, в мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу, а также по времени нахождения в море (не больше 21 суток). В военное время, если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война, она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.