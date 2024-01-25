На Камчатке мужчину осудили на восемь месяцев за подделку пропуска в Вилючинск
Мужчину, незаконно проникшего в город подводников Вилючинск, осудили на восемь месяцев. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы. Об этом сказано на сайте прокуратуры Камчатского края в четверг, 25 января.
«Вилючинский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении 29-летнего мужчины из Забайкалья. Он признан виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего право, в целях его использования»)», — написано в публикации.
Как сообщили в прокуратуре, у подсудимого истек срок действия пропуска, позволявшего въезжать в город. Мужчина работал в Вилючинске, а потому имел легкий доступ к пропускам своих коллег. Используя два таких документа с измененными данными, подсудимый планировал пройти через контрольно-пропускной пункт (КПП). Однако на этапе проверки документов обман вскрылся.
Мужчина был приговорен к наказанию в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев. В законную силу приговор еще не вступил.
Ранее, 9 января, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили об успешной блокировке более 3 тыс. сайтов, занимающихся продажей поддельных документов, начиная с 2022 года. Отмечалось, что в Сети всё чаще появляется возможность приобрести поддельные документы, предоставляющие определенные права или, наоборот, освобождающие от определенных обязанностей.