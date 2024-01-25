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Военнослужащий ВСУ рассказал о последствиях для семей уклонистов

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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На Украине семья сбежавшего от военной службы военнообязанного может столкнуться с негативными последствиями. Об этом сообщает военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года.

«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: «Подумай о семье в первую очередь. Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий в первую очередь будет страдать твоя семья», ― заявил солдат ВСУ в интервью YouTube-каналу hromadske, которое было опубликовано 23 января.

Украинский военный подчеркнул, что его подразделение не стало исключением: многие его сослуживцы не возвращаются на службу после того, как уезжают в отпуск. Как отметил Пиночет, «все мечтают только об отдыхе».

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Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

До этого, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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