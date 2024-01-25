Оперштаб Краснодарского края сообщил о полной ликвидации пожара на НПЗ в Туапсе
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Туапсе Краснодарского края полностью потушен, сообщает 25 января краевой Оперативный штаб.
«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», ― сказано в Telegram-канале штаба.
По информации ведомства, в тушении возгорания приняли участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.
В ночь на 25 января на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. По словам главы Туапсинского района Краснодарского края Сергея Бойко, горела вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).