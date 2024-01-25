Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Сюжет:

Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО

Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки Запада заставить Россию отказаться от целей спецоперации через заявления о «планах нападения РФ на страны НАТО» бессмысленны, этого не произойдет, заявил 25 января директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Нарышкин назвал подобные высказывания информационной войной ради оправдания гибридной агрессии Запада против России. Кроме того, это попытка в некотором роде запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО, добавил глава СВР.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 января высказывалась о том, что Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Так она ответила на рассуждения в странах Запада о возможных условиях для переговоров РФ и Украины. Дипломат назвала это уловкой и попыткой затянуть Москву в ловушку.

Дурные маневры: зачем НАТО репетирует войну с Россией
После неудач на Украине альянс перешел к запугиванию союзников прямым столкновением с РФ

18 января главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

14 января газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

До этого, 19 декабря 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил он.

Кроме того, Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024