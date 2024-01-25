Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО

Попытки Запада заставить Россию отказаться от целей спецоперации через заявления о «планах нападения РФ на страны НАТО» бессмысленны, этого не произойдет, заявил 25 января директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Нарышкин назвал подобные высказывания информационной войной ради оправдания гибридной агрессии Запада против России. Кроме того, это попытка в некотором роде запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО, добавил глава СВР.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 января высказывалась о том, что Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Так она ответила на рассуждения в странах Запада о возможных условиях для переговоров РФ и Украины. Дипломат назвала это уловкой и попыткой затянуть Москву в ловушку.

18 января главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

14 января газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

До этого, 19 декабря 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил он.

Кроме того, Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.