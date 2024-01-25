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Онколог назвал продукты-провокаторы рака желудка

Профессор Серяков: в мясе, колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогенные вещества
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Фото: Unsplash
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Неправильное пищевое поведение и злоупотребление вредными продуктами — одни из самых частых причин, повышающих риск развития рака желудка, рассказал 25 января руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков.

Наиболее опасными продуктами, оказывающими существенное негативное влияние на пищеварение он назвал копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкоголь, овощи и фрукты с высоким уровнем токсинов.

«Например, в мясе, колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогенные вещества — нитрозамины, акриламиды и пероксиды, провоцирующие мутации в клетках желудка и приводящие к развитию опухолевых процессов. К тому же во время термической обработки пищи канцерогенная активность этих веществ заметно усиливается, а значит, повышается и риск перерождения здоровых клеток в опухолевые», — объяснил Серяков в беседе с «Газетой.Ru».

В зоне максимального риска, по его словам, — люди, часто употребляющие алкогольные напитки, так как в алкоголе содержатся наиболее агрессивные канцерогены — метанол и этанол. При сильной интоксикации организма они серьезно повреждают клетки кардиального отдела (место соединения желудка с пищеводом) и вызывают их мутацию, в это в итоге приводит к онкологии.

Потенциально опасной для здоровья может оказаться острая, соленая и консервированная пища — кетчуп, майонез, различные виды солений (маринованные овощи и грибы). Эти продукты насыщены консервантами, такими, например, как нитриты и хлористый калий. Они могут менять вязкость желудочной слизи, разъедая стенки желудка, и способствовать развитию язвы желудка, а впоследствии опухолевых процессов, отметил доктор.

«Всего 50 г переработанного мяса в дневном рационе (а это сосиски, колбасы, мясные консервы) повышают риск развития колоректального рака на 18%. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких от развития рака ЖКТ, необходимо придерживаться правильного питания. Врачи-диетологи предлагают разные виды диет, в том числе и средиземноморскую. В ее основе — большое количество свежих фруктов и овощей, рыба, мягкие несоленые сыры и оливковое масло», — призвал онколог к здоровому рациону.

Серяков пояснил: такие продукты содержат комплекс полезных для здоровья нутриентов и помогают снизить риск развития многих заболеваний, включая и рак желудка.

Тревожные звоночки: врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Опасное заболевание вполне можно выявить на раннем этапе

19 января врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров сообщил о том, что рак желудка среди всех возможных видов рака занимает в РФ шестое место. Заболевание обнаруживается у мужчин около 58%, у женщин — 42%. Главная его опасность — в бессимптомном, скрытом периоде развития на ранних стадиях, поэтому важно различать и знать основные причины рака желудка.

Ранее в этот день врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала о профилактике онкологии с помощью капусты. Любые виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и способствует здоровью кожи, сообщила она.

11 января руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Известиям» о том, что рак желудка — одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире. В последнее время медицинские эксперты в области онкологии всё чаще говорят о взаимосвязи между раком желудка с острой пищей.

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