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Психолог объяснила опасность строгого контроля успеваемости ребенка

Психолог Силина: чрезмерный контроль успеваемости ребенка чреват отказом от взросления
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Если родители будут чрезмерно строго следить за успеваемостью ребенка и принимать решения за двоих, то дети, став взрослыми, долгое время не смогут быть самостоятельными. Об этом 25 января заявила кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина.

По ее словам, контроль за успеваемостью должен быть сбалансированным. Силина отметила, что некоторые родители продолжают авторитарно следить за учебой своих детей, даже когда те уже получают высшее образование.

«Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребенка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение», — подчеркнула психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Силиной, если ребенок завалил экзамен, это необходимо принять и обсудить: в данном случае важна спокойная и рациональная реакция, а также рефлексия, которая позволит найти способ, как помочь и поддержать ребенка, чтобы тот успешно пересдал экзамен.

«Помогать ему увидеть большую картину. Когда у ребенка возникают учебные трудности, например пересдача сессии, студента стоит поддержать и, возможно, чуть-чуть направить. Родителю важно спокойно и аргументированно донести, почему сессию нужно сдать и что руки опускать ни к чему», — подчеркнула Силина.

Как отметила эксперт, рекомендуется подбадривать ребенка, стимулировать его стремление к хорошей успеваемости. Например, полезны такие фразы, как: «Ты молодец, я верю, что у тебя всё получится», «Я в тебя верю». Доверительные отношения ― еще один залог успеха в учебе ребенка.

Силина добавила, что успеваемость в университете состоит не из одной усвояемости материала, а из таких слагаемых, как усердие, заинтересованность, добросовестность, уважение к дисциплине и преподавателю. Иногда на успеваемость может повлиять везение, напомнила психолог. Нельзя исключать, что на одной из сессий студент мог перенервничать или попал к особенно строгим преподавателям.

«Если плохая успеваемость имеет регулярный характер, это может говорить о том, что ребенку не очень интересно учиться. Возможно, его душа лежит к чему-то другому. В таком случае стоит спокойно и ненавязчиво обсудить планы и желания. И либо поддержать в том, что сессию всегда можно пересдать, либо поддержать с выбором другой специальности», — подытожила психолог.

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В конце ноября психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская заявила, что сплошные пятерки в школьном аттестате, как и двойки, отнюдь не гарантируют ребенку успешное профессиональное будущее — чаще всего самые ответственные управленческие должности в России занимают именно хорошисты — в среде топ-менеджеров их 84%, а отличников и троечников — по 8%.

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