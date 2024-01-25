Австрийский офицер заявил о решающем превосходстве российских войск над украинскими

Армия России в разы превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов, что делает возможным ее прорыв на фронте. Об этом заявил в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер.

«На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около 2 тыс. снарядов, а с российской стороны выстреливается около 10 тыс. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя», — сказал он в интервью, опубликованном 22 января на YouTube-канале издания.

Райснер напомнил, что Евросоюз так и не поставил на Украину обещанный миллион снарядов до конца 2023 года. Вдобавок и США не способны полноценно помочь киевскому режиму, так как им приходится поставлять боеприпасы для операции Израиля в секторе Газа.

По мнению австрийского полковника, всё это создает возможность для прорыва России.

24 января портал Business Insider сообщил, что американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. В то же время пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил на брифинге, что в настоящее время Киев может не ожидать помощи от Вашингтона, потому что средств на поддержку не осталось.

Ранее, 23 января, сообщалось, что Соединенные Штаты, которые неспособны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

16 января британский историк Нил Фергюсон в интервью газете Die Welt заявил, что ВС РФ совершат решающий прорыв в этом году. Кроме того, историк подчеркнул, что американская поддержка Украины ослабевает. По его мнению, то же самое ранее произошло и с Ираком, и с Афганистаном.

В конце декабря телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов в поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.