Сенатор Рэнд Пол: конгресс США не пытается наладить отношения с Россией

Американские политики отказываются от даже малейших попыток наладить отношения с Россией. Об этом 22 января заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

«Думаю, кто-то [из членов конгресса США]… застрял в мышлении времен холодной войны. <…> Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — заявил политик.

Пол подчеркнул, что антироссийская позиция вашингтонских законодателей вызывает у него «некоторое недоумение».

Кроме того, отметил политик, идея членства Украины в НАТО обречена с самого начала, поскольку вступление Киева в альянс расценивалось бы Россией как пощечина.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что контактов между РФ и США практически нет. Исключением являются обсуждения работы дипломатических представительств.

Ранее, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.

До этого, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ и считаться с ней.

Еще 5 ноября 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов Пескова, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.