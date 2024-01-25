С сентября 2023 года российская армия начала регулярно атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, значительно усилив давление с января. Боеприпасов всё меньше, чтобы удерживать натиск ВС РФ, а о наступлении и говорить нечего — это подобно самоубийству, признался украинский солдат журналисту французской Le Figaro.

«Украинские солдаты отправляются в безумную гонку по заснеженной, покрытой льдом тропинке, которая вьется через лес. Они цепляются за ветки деревьев на поворотах, чтобы не упасть, в то время как русские снаряды поражают позиции в 500 ярдах (457 м) от них», — описывает журналист Патрик Сент-Пол обстановку на стороне ВСУ.

Отбиваться украинцам нечем, снарядов мало, поэтому приходится прятаться и убегать, отметил он.

«Боеприпасов у нас уже нет. Нам разрешают пускать всего три снаряда в день, тогда как русские стреляют, когда хотят», — рассказал французскому журналисту старший сержант ВСУ Михаил.

Он утверждает, что для удержания позиций снарядов еще может хватать, но для атаки ресурсов у ВСУ нет.

«Если мы захотим перейти в наступление весной, нам потребуется больше людей, боеприпасов, истребителей F-16 и ракет SCALP. Идти в атаку без поддержки с воздуха — самоубийство», — цитирует Михаила портал «ИноСМИ».

Журналист Le Figaro отмечает беседу с еще одним старшим сержантом ВСУ — Сергеем. Тот сообщает, что солдаты готовятся к тяжелым временам: разведка доложила о крупном наступлении российских войск, и украинские военные не лелеют радужных надежд об исходе сражений.

«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас недостаточно людей и боеприпасов», — приводит Сент-Пол слова украинского военного.

16 декабря 2023 года украинские морские пехотинцы уже называли «самоубийственной миссией» попытки форсировать Днепр. Нарушая молчание и не желая слушать «позитивные оценки чиновников», они описывают свои усилия как жестокие и в конечном счете бесполезные, писала The New York Times.

25 января настоящего года Business Insider сообщил, что американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. В то же время пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил, что в настоящее время Киеву не стоит ожидать помощи от Вашингтона, так как средств на поддержку не осталось.

Перед этим, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.