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Нарышкин объяснил цели ведения информационной войны Западом против России

Нарышкин: Запад ведет информационную войну для оправдания агрессии против России
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Западные страны ведут информационную войну для оправдания агрессии против России, стараясь убедить общество в нападении на НАТО, которое якобы планирует Кремль. Об этом 25 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, подобная информационная политика Запада направлена не только против России, но и против жителей западных государств.

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», ― заявил директор СВР в беседе с «РИА Новости».

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Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

17 декабря Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО. Заявление американского лидера Джо Байдена об этом он назвал фигурой речи. По словам Путина, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Заявление об уверенности в атаке России на страны НАТО после победы в спецоперации Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

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