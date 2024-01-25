The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США

США вряд ли предоставят Украине свои штурмовики A-10 Thunderbolt, несмотря на просьбы Киева. Такое мнение высказал обозреватель Дэвид Экс в своей статье для газеты The Telegraph в среду, 24 января.

По его словам, А-10 зарекомендовал себя как надежный и проверенный временем самолет авиационной поддержки. Известно, что в США этих машин произведено более 700, в то время как в эксплуатации находятся только около 200 экземпляров. Остальные штурмовики просто отправлены на хранение в Аризону.

Однако Вашингтон не торопится передавать Киеву лишние и точно не обладающие новейшими сверхсекретными технологиями «бородавочники», как были прозваны эти самолеты за особенности конструкции.

Причиной этого журналист назвал опасения США, что «десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины». Экс напомнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже более 70 самолетов и около 40 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиационная мощь Украины была сокращена почти вдвое.

Российские ПВО успешно сбивают украинские Су-25, которые раньше считались «ответом Советского Союз на А-10». В таком случае, для ПВО не окажется затруднительным работать против «бородавочников». Даже если Украина найдет способ обойти российские системы обороны — существует более серьезное препятствие для поставок штурмовиков, добавил журналист.

«Соединенные Штаты не могут предоставить Украине А-10… или любое другое оружие, требующее дорогостоящего обучения и поддержки. Финансирование США для Украины закончилось в конце декабря», — напомнил Экс.

Если Украина еще способна была бы выжить без A-10 Thunderbolt — ей не выстоять против российской армии без снарядов и беспилотников, которые также предоставлялись Вашингтоном, уверен обозреватель.

Ранее в тот же день портал Business Insider сообщил, что американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. В то же время пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил на брифинге, что в настоящее время Киев может не ожидать помощи от Вашингтона, потому что средств на поддержку не осталось.

Перед этим, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые неспособны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

В конце 2023 года Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.