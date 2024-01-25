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Гранатометчики ВС РФ уничтожили точку запуска БПЛА ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ группировки «Запад» на купянском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО) уничтожили точку запуска разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 25 января Минобороны России.

Передвижение боевиков ВСУ удалось вычислить благодаря расчету беспилотника разведывательного подразделения. Впоследствии российские военнослужащие передали на пункт управления координаты одного из подразделений украинской армии.

«В кратчайшие сроки расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» прибыл на огневую позицию и точным попаданием накрыл выявленную цель на дальности около 1,5 км», ― передает ТАСС заявление представителей министерства.

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За день до этого в Минобороны сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

Ранее, 22 января, оборонное ведомство сообщило, что артиллеристы Южного военного округа ВС РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Как отмечалось, поразить опорный пункт противника российским военным удалось в условиях сильных морозов на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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