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Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведдроны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ 25 января показало фрагмент боевой работы расчета.

«Сегодня утром выехали на боевую позицию. Был обнаружен БПЛА системами радиолокационной разведки. Беспилотник попытался вести разведку и наблюдение за нашими позициями. Мы его своевременно обнаружили и поразили», — рассказал заместитель начальника расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Феникс.

В ходе боевой работы расчет занял позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника, после чего произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

«Работаем на ЗРК «Тор-М2». Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина — последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию», — добавил Феникс.

Уникальные возможности комплекса «Тор-М2» позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов, дополнили в оборонном ведомстве.

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В этот же день Минобороны сообщило, что бойцы Вооруженных сил РФ группировки «Запад» на купянском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО) уничтожили точку запуска разведывательных беспилотников ВСУ. Передвижение боевиков ВСУ удалось вычислить благодаря расчету беспилотника разведывательного подразделения.

24 января в военном ведомстве сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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