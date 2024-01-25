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Экоактивист прервал ночной слалом на этапе Кубка мира в Австрии

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Фото: ТАСС/AP/Marco Trovati
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Экоактивист австрийского движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) прервал ночной слалом, проходивший в Австрии в рамках этапа Кубка мира по горным лыжам. Об этом экодвижение сообщило 24 января в своем аккаунте в соцсети X.

«Нам действительно жаль беспокоить, но это вопрос выживания. Правительства должны, наконец, действовать, а федеральный канцлер [Австрии] Карл Нехаммер должен, наконец, реализовать решения Совета граждан Австрии по климату!» — говорится в заявлении экоактивистов.

На видео, опубликованном организацией, видно, как сторонник движения вышел на трассу и начал осыпать ее смесью оранжевого цвета. Через некоторое время сотрудники безопасности вывели его со склона, а снег расчистили.

«Последнее поколение» требует от правительства Австрии отказаться от ископаемых источников энергии и ограничить скорость движения на автобанах до 100 км/ч.

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Ранее, 21 декабря, экоактивисты «Последнего поколения» сорвали в Италии рождественский концерт, проходивший в столичной Национальной академии «Санта-Чечилия». Как уточняется, активистов было трое, они были одеты в белые футболки с надписями о надвигающейся катастрофе.

Перед этим, в сентябре, на Бранденбургские ворота в Германии активисты «Последнего поколения» распылили оранжевую краску. Этим они пытались привлечь внимание к вопросу изменения климата. Власти намерены взыскать компенсацию ущерба.

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