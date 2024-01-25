Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе локализовано

В Туапсе на нефтебазе произошел пожар. Об этом ночью в четверг, 25 января, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

«Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», — написал в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В данный момент на месте работают оперативные и специальные службы, выясняются детали произошедшего.