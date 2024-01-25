В Хабаровске сотрудника мэрии арестовали после гибели мужчины от нападения собак
Суд Хабаровска арестовал сотрудника администрации города и отправил под домашний арест предпринимательницу по делу о гибели мужчины в результате нападения стаи бездомных собак. Об этом 25 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«Органом следствия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», ― сказано в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители подчеркнули, что халатное отношение сотрудников городской администрации и подрядчиков, выполнявших госконтракт по обеспечению муниципальной инфраструктуры, стало причиной гибели местного жителя.
В прокуратуре Хабаровского края подчеркнули, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии.
Мужчина погиб 16 января после нападения стаи бездомных собак на улице Айвазовского в Южном микрорайоне в Хабаровске.
В тот же день в городской администрации заявили, что отлов животных без владельцев осуществляется на основании поступающих от граждан обращений, а также согласно графику рейдовых мероприятий.
Так, согласно данным мэрии Хабаровска, управлением ЖКХ были заключены контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на общую сумму 600 тыс. рублей, включая содержание животных. Помимо этого, 8 млн рублей будут направлены на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак.