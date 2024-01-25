Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать переговоры, поскольку шансов на победу у Киева не было с самого начала российской спецоперации. Такое мнение высказал французский экономист Филипп Эрлен на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) в среду, 24 января.

«Нам не важна Украина! Киев изначально проиграл», — заявил он.

Также Эрлен написал, что Зеленский должен пойти на мирные переговоры с российской стороной, другого варианта развития событий у него нет.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет свою страну к страшному финалу и гибели множества людей, будто бы исполняя классическую для американского кино роль наркобарона.

Накануне, 23 января, испанская газета ABC написала об отчаянии Зеленского из-за неудач страны в конфликте с Россией и заблокированной западной помощи. Его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, говорится в материале.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.