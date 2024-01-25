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«Известия» побывали в швейном цеху волонтеров в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Многие районы Донецка остаются под постоянным огнем украинской артиллерии, хотя в них живут тысячи людей. Помощь приходит в том числе от волонтеров, и не только жителям под обстрелами. Поддержка нужна и бойцам на переднем крае. «Известия» побывали в цеху, где добровольцы из разных регионов России шьют военное снаряжение.

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Вокруг Донецка продолжаются позиционные бои, которые осложняются погодой. Температура то поднимается, то опускается ниже нуля, а мокрый снег чередуется с дождями. Поэтому снаряжение постоянно приходит в негодность, а солдатам требуются и такие предметы, которых нет в штатном снабжении.

Одна из новинок, которые производят волонтеры из группы «Цех 80», — утепленная накидка пончо. Их используют и как дождевики, и как дополнительные утеплители.

«Шьют у нас на добровольных началах волонтеры. Приезжают из разных городов России, и из Донецка местные женщины приходят. С раскройкой или установкой люверсов помогают ребята, которые приехали подписать контракт. У них есть несколько дней, и они активно помогают нашему цеху», — рассказала руководитель группы «Цех 80» Виктория Шалагина.

Все изделия передаются в подразделения на передовую бесплатно. В небольшой мастерской работает несколько швейных машинок, но профессионалов почти нет, специальность осваивают на месте. За одной из машинок работает пенсионерка Людмила, которая пришла сюда вслед за дочерью.

«У меня и отец, и дядя — все были на Великой Отечественной. Поэтому я ее сама хоть и не застала, но представляю, что это такое. И тем более что такое послевоенное время. Я сама тогда родилась и поняла это», — объясняет Людмила, почему стала волонтером в швейной мастерской.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 25 января, в 10:00

«Обстрелы не прекращаются, постоянно, каждый день»

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