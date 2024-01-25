Адвокат Бориса Шпигеля рассказал о его позиции по банкротству ГК «Биотэк»

Измайловский суд Москвы 25 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору от этой же области, основателю группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю по делу о многомиллионной взятке. По версии следствия, благодаря «общему покровительству» Белозерцева входящая в «Биотэк» пензенская аптечная сеть «Фармация» на протяжении нескольких лет выигрывала региональные конкурсы на поставку лекарств для льготников.

Нахождение в местах лишения свободы не лишает человека права пользоваться своим имуществом. Если Борис Шпигель расплатится с кредиторами, то сможет вести свой бизнес в дальнейшем.

В 2022 году «Биотэк» был «фундаментально убыточен», следует из данных базы СПАРК. При доходе чуть более 1 млрд рублей убытки компании составили 1,6 млрд, а в ее активах образовалась дыра в 1,5 млрд.

В разговоре с «Известиями» один из адвокатов Шпигеля Александр Карелин назвал ажиотаж вокруг активов компании нездоровым. По его словам, находящийся в СИЗО «Матросская Тишина» Борис Шпигель оценивает банкротство как «недружественное».

«Он считает, что многие нынешние кредиторы, с которыми компанию связывают долгие партнерские отношения, имели возможность продолжать сотрудничество с «Биотэком». Это позволило бы в долгосрочной перспективе закрыть текущие обязательства компании. Однако вместо этого они предпочли пойти с иском в суд», — сказал адвокат.

Карелин добавил, что в контексте иска Генпрокуратуры «перспективы компании нерадужные».

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Долги стали тяжкие: как приговор Борису Шпигелю повлияет на рынок лекарств