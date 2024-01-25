Сцену изнасилования Элвисом своей жены переписали в сценарии Копполы

Вместо факта изнасилования в картине Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я» показывают лишь агрессивный поцелуй, который ничем не заканчивается. В 1972 году Присцилла Пресли была изнасилована собственным мужем, певцом мировой величины — Элвисом. Об этом вдова артиста писала в своих мемуарах 1985 года «Элвис и я». Эта сцена есть в экранизации книги 1988 года, а вот в ремейке с Джейкобом Элорди и Кейли Спейни ее нет.

«Я поднялась наверх, полная любопытства, и, войдя в номер, обнаружила, что Элвис лежит в постели и, очевидно, ждет меня. Он схватил меня и насильно занялся со мной любовью. Это не было похоже на то, как он когда-либо занимался этим со мной. И он объяснил: «Вот как настоящий мужчина занимается любовью со своей женщиной». Это был не тот нежный и понимающий человек, которого я полюбила», — писала вдова певца в мемуарах.



Как и в 1988 году, так и сейчас экранизацию продюсировала непосредственно Присцилла Пресли, но зачем-то именно сейчас решила убрать эту деталь из сюжета. Вероятно, это связано с тем, что Присцилла передумала считать тот эпизод своей жизни изнасилованием. Теперь она говорит, что секс был по обоюдному согласию, просто грубым.

Неясно, почему в ремейке нет речи и о другом эпизоде, близком к изнасилованию Присциллы. Приятель Элвиса, Дэнис, попытался силой взять тогда 14-летнюю девочку в машине, хотя должен был отвезти ее домой к родителям после вечеринки. Но всё обошлось после того, как она стала угрожать ему расправой со стороны певца. В фильме 1988 года Элвис буквально «выбивает из него всё дерьмо», когда узнает об этом. А в новинке 2023 Коппола игнорирует и это, будто не было ни эпизода, ни Дэниса вообще.

К тому же, никто не отменяет тот факт, что отношения пары начались, когда ей было 14, а ему — 24 года. Пусть Присцилла уверяет, что до ее совершеннолетия секса между ней и Элвисом не было, она не отрицает «все остальные действия», которые уже походят на растление несовершеннолетних и склонность к педофилии со стороны артиста.

Так или иначе, Присцилла, изменив свое мнение о случившемся в 1972 году, буквально «переобулась» в глазах молодого поколения, ратующего за принцип активного согласия в романтических и сексуальных отношениях. Сконцентрированному на Западе движению #MeToo такое вряд ли поможет.

В России фильм, по сути обеляющий склонного к насилию и педофилии Элвиса, официально выходит в прокат в этот четверг.

Как писали ранее «Известия», в период с 2010 по 2021 год вдвое увеличилось число сексуализированных преступлений против детей. Что будет с этой цифрой, когда люди посмотрят «Присциллу», где героине всего 14, когда она вступает в отношения с 24-летним Элвисом? Вдова певца уверяет, что «до свадьбы ни-ни», но свечку никто не держал, и судить об этом сложно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 25 января, в 10:00

Король уже не торт: кинобиография вдовы Элвиса оправдывает абьюз