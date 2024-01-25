Эксперт рассказал о литературных предпочтениях книголюбов в 2024 году

Эксперт и основатель агентства по написанию книг Александр Корнев рассказал о литературных предпочтениях любителей книг в 2024 году.

В беседе с агентством RuNews24.ru в среду, 24 января, специалист выразил мнение, что в пожелания массового читателя непременно войдет героическое фэнтези, которое дополняет жанр постапокалипсиса или похожие «хмурые» жанры. Он объяснил, что фэнтези «дает читателю немножко волшебства». Он допустил, что людям по-прежнему будет хотеться и романтического фэнтези, которое активно растет в электронке.

Также будут популярны нон-фикшн, научпоп и бизнес-литература.

«Думаю, что будут популярны книги в духе «Сказать жизни «Да!» Виктора Франкла, «Вопрос смерти и жизни» Ирвина Ялома. Стоит также ожидать интереса читателя к книге Филиппа Гузенюка «Пять стратегий команд», — отметил Корнев.

По его словам, также популярность будет набирать жанр биографии, а также эзотерики и детектива. Последний, как отметил Корнев, «является своеобразным источником получения эндорфина».

9 января «Известия» сообщили, что писатель Андрей Васильев, пишущий в жанре ЛитРПГ, стал самым читаемым и продаваемым диджитал-автором в 2023 году. В ушедшем году на сервисе «Литрес» было продано более 264 тыс. его книг. Согласно рейтингу сервиса, книга Васильева «Край неба» обогнала «Прыжок» Сергея Лукьяненко.

15 января сайт kp.ru со ссылкой на проведенное исследование писал, что большинство россиян (57%) продолжают читать бумажные книги. 17% респондентов заявили, что предпочитают электронный формат. 5% участников исследования отметили, что книги любят, но предпочитают их слушать, пишет RT. Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.