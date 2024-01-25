Экс-советник республиканцев оценил риски выдвижения Трампа от партии

Решение республиканцев официально выбрать Дональда Трампа кандидатом в президенты США может обернуться провокациями и «драматическими событиями», заявил «Известиям» экс-советник руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.

«Если Трамп станет кандидатом, демократам и республиканцам из истеблишмента и «глубинному государству» уже придется переориентироваться на то, как остановить его в ноябре. Это означает как «законные» политически мотивированные судебные дела против него, так и подготовку к повторению украденных выборов 2020 года. Нельзя исключать и драматическое событие, которое радикально изменит динамику выборов. Все варианты остаются на столе», — заявил бывший американский дипломат.

На данный момент против бывшего главы Белого дома возбуждено четыре уголовных дела. Всего ему предъявлены обвинения по 91 пункту. Это может в любой момент помешать Трампу продолжать участвовать в президентской гонке. Накануне он выиграл уже второе голосование. После кокусов в Айове Дональд Трамп вновь победил на праймериз в Нью-Гэмпшире.

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Вкус беды: выдвижение Трампа может обернуться драматическими событиями