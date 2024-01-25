Верховный суд США не стал откладывать первую в истории казнь с помощью чистого азота

Верховный суд США отклонил просьбу заключенного Кеннета Смита об отсрочке первой в истории казни с помощью чистого азота. Об этом говорится в постановлении инстанции, опубликованном в среду, 24 января.

«Заявление об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора… отклонено. Ходатайство об истребовании дела отклонено», — цитирует вердикт CBS.

Отмечается, что судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной. При этом 11-й окружной апелляционный суд, куда обратился Смит с просьбой заблокировать казнь, свое решение еще не вынес.

Казнь назначена на 25 января.

Ранее, 2 ноября, Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни. Кеннета Юджина Смита, который должен стать первым казненным с использованием азота, признали виновным в наемном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году.

Перед этим, 26 августа, СМИ сообщили, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота. Офис генерального прокурора штата обратился в местный Верховный суд для установления даты казни Смита. По данным агентства, в отношении него не была применена казнь в прошлом году, поскольку мужчине не смогли ввести смертельную инъекцию.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор Алабамы Кей Айви приостановила такой вид наказания в штате, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.