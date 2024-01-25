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Спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными зенитками

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Решение об усилении огневой мощи частей и отдельных подразделений специального назначения было принято по итогам изучения опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ставка сделана на расширение номенклатуры высокоточных средств поражения и увеличение защиты от воздушных угроз. Как отметили собеседники издания, в нынешнем году в подразделения и части специального назначения поступит больше мобильных противотанковых комплексов «Корнет-Д1», а также впервые начнется поставка зенитных комплексов «Гибка-С».

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Среди задач спецназа — глубинная разведка, а также уничтожение особо важных объектов противника. В последнем появление мощных огневых средств станет серьезным подспорьем особенно в условиях, когда военнослужащим приходится сталкиваться и с диверсионными группами противника, и с техникой, с вертолетами и самолетами, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Помимо пулемета и снайперских винтовок, которые уже были у спецназа, при наличии такого транспорта бойцы смогут решать задачи по борьбе и с танками, и с машинами. «Гибка» — это комплекс, имеющий усовершенствованные ракеты, которые смогут работать и по беспилотникам в том числе. Прикрытие с воздуха очень важно, потому как не всегда удается стрелковым оружием поразить дрон», — отметил он.

Появление на вооружении таких огневых средств — не просто усиление спецназа, а определенная его модернизация, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Теперь тактика заключается в том, что удары наносятся не просто стрелковым оружием, а более мощными средствами. В таком случае идет расширение боевой операции, более жесткое и точечное уничтожение вражеских сил. Сама по себе операция рассматривается не как тихая, как обычно бывает у разведки, а громкая, отвлекающая. Задача произвести более жесткое нападение с уничтожением довольно значительных сил противника, а в других местах делать тихо свою работу, более точечно», — подытожил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поразительные средства: как усилят боевую мощь сил спецназа

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