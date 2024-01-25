Посол России в Ираке рассказал об инвестициях РФ при зависимости Багдада от США
Россия инвестирует в экономику Ирака и готова наращивать эти показатели в различных сферах, включая нефтегазовую отрасль и безопасность, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.
«Отношения России и Ирака сейчас находятся на очень высоком уровне. Цифры сотрудничества хорошие. <…> Багдад не присоединился к антироссийским санкциям, несмотря на сложности и риски вторичных мер. Мы продолжаем сотрудничать в тех сферах, где это возможно. К примеру, на сегодня мы, по факту, самый крупный инвестор в иракский нефтегаз, а это ключевая сфера экономики. И это многомиллиардные цифры. Перспективы, даже в условиях ужесточения антироссийских санкций, есть — не только сохранения, но и увеличения этого показателя», — подчеркнул дипломат.
Россия планирует расширить свое присутствие и увеличить финансирование проектов, связанных с безопасностью, финансами. Среди других перспективных сфер Кутрашев назвал сельское хозяйство, промышленность и энергетику.
Дипломат отметил: Москве и Багдаду удается сохранять высокий уровень сотрудничества, несмотря на зависимость выстроенной в Ираке системы от США.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Ираке Эльбруса Кутрашева «Известиям»:
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