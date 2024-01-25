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Хуситы объявили о начале операции против США в Аденском заливе

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Фото: REUTERS/Houthi Military Media
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Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о начале военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом в среду, 24 января, говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.

«Сегодня произошло столкновение с несколькими военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, когда эти корабли обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам. Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль», — говорится в заявлении в Telegram.

Там утверждается, что столкновение продлилось около двух часов. При этом несколько баллистических ракет «достигли целей», несмотря на попытки их перехвата со стороны США.

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Также в этот день сообщалось об атаке на судно Великобритании в 83 км к югу от города Адена в Аденском заливе Аравийского моря. Подробности произошедшего не оглашались.

Днем ранее, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки йеменских хуситов.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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