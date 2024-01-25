Врач указала на опасность прививки от кори после 8-го месяца беременности

Педиатр, аллерголог-иммунолог Ольга Тарасова рассказала, что беременные женщины могут прививаться от кори до восьми месяцев беременности, если женщина на фоне сниженного из-за беременности иммунитета вдруг заболевает корью.

В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 24 января, специалист предупредила, что для женщин в положении особенно опасен первый триместр беременности из-за снижения иммунитета. Она предостерегла от вакцинации после восьмого месяца, поскольку это может иметь тератогенный эффект на плод, что нежелательно.

Тарасова добавила, что ребенка можно вакцинировать в возрасте 12-15 месяцев, поскольку у малышей в возрасте старше 12 месяцев уже нет материнских антител. Затем нужна вакцинация в шесть лет перед поступлением в школу. Что касается подростков 15–17 лет, врач смотрит на уровень антител, проводит анализ на коревые антитела. Если у организма еще действует защита, то от третьей дозы вакцины можно отказаться.

В конце декабря врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков оценил ситуацию с корью в России. По его словам, в России на сегодняшний день свыше 90% людей вакцинированы от кори, поэтому стране не грозит глобальная эпидемия. Но при этом регистрируются локальные вспышки среди неиммунизированных слоев населения.

В ноябре врач доказательной медицины Олег Абакумов перечислил симптомы кори. По его словам, при этом заболевании температура тела может подниматься до 40 градусов, также будет болеть горло, появится кашель. Еще одним симптомом врач назвал появление на щеках через два-три дня после начала болезни белых неровных пятен, а через четыре-пять дней — сыпи по телу, пишет RT. По его словам, у взрослых корь также может сопровождаться слабостью, сонливостью, болями в голове.

Также в ноябре в беседе с Life.ru предупредил, что корь передается воздушно-капельным путем и может оседать на поверхностях, например, на дверных ручках и кнопках лифта, сохраняя жизнеспособность в течение двух часов. Инкубационный период кори составляет от 9 до 17 дней. Со временем у больного начинают проявляться такие симптомы, как насморк, головная боль, слабость и лихорадка.

Ранее иммунолог, к.м.н. Николай Крючков посоветовал россиянам пройти вакцинацию от кори. По его словам, чтобы справиться с инфекциями, в долгосрочной перспективе нужна массовая вакцинация, в том числе среди мигрантов и взрослого населения, отмечает «Ридус».