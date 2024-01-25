Туристы смогут проверить российские гостевые дома на легальность

Собственники гостевых домов в любом рекламном объявлении — в интернете, СМИ, социальных сетях — будут обязаны указывать специальный идентификационный номер. Его они смогут получить в реестре отелей, где будут обязаны пройти регистрацию. О подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов» рассказала «Известиям» его автор, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

«Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит персональный номер. Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях. То есть любое объявление в «Яндексе», Telegram, газетах о предоставлении таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением. Пока идет эксперимент на федеральном уровне, мы не можем устанавливать ответственность в КоАП, каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно», — рассказала «Известиям» депутат.

Также она отметила, что сегодня гостевые дома и отели оказывают одни и те же услуги. Поэтому нет ничего удивительного, что к ним будут применяться одинаковые требования по сервису к номерам и персоналу.

«Гостевые дома встраивают в классификацию отелей, но у них не будет звезд. Изначально в законопроекте не было блока по контролю за деятельностью таких объектов. Ко второму чтению будут также внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что правительство получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включению их в единый реестр гостиниц, а у регионов, которые и так следят за целевым использованием земли и ИЖС, появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья», — пояснила Наталья Костенко.

По ее словам, по итогам эксперимента будет решено, на какие регионы распространить его проведение.

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Номерной фон: туристы смогут проверить гостевые дома на легальность