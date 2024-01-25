В 84 года скончался народный артист России Евгений Бикташев

На 85-м году жизни скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Евгений Бикташев. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства культуры Саратовской области в среду, 24 января.

«Ушел из жизни высокий профессионал, человек с добрым сердцем и открытой душой. Евгений Михайлович был бессменным вдохновителем Саратовской областной концертной организации «Поволжье», искренне и преданно служил российской культуре. В нашей памяти он навсегда останется ярким и жизнерадостным человеком с неизменной улыбкой на лице, умным и вдумчивым профессионалом», — написано в сообщении.

В минкульте региона принесли соболезнования родным и близким артиста.

Прощание с Бикташевым состоится в четверг, 25 января, в 9:30 по местному времени (8:30 мск) в Саратове по адресу: проспект Энтузиастов, дом 1, квартира 11.

Родился Евгений Бикташев 30 мая 1939 года в селе Галахово Екатериновского района Саратовской области. Учился на дирижерско-хоровом отделении Саратовского музыкального училища, преподавал пение в школе в райцентре Турки.

Он самостоятельно научился играть на нескольких музыкальных инструментах, много и успешно выступал с концертами, в 1958 году создал татарский ансамбль песни и танца «Сандугач» («Соловей»).

За автобиографическую повесть «Саратовский вальс» Бикташев был удостоен премии имени Антона Чехова. Кроме того, он является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой был удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. В 2015 году он получил почетную грамоту президента РФ.

У Бикташева остались жена Нина Калашникова и дочь Гюзаль.