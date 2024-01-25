Главу МИД Колумбии отстранили на три месяца из-за возможных махинаций с паспортами

Генеральная прокуратура Колумбии на три месяца отстранила министра иностранных дел Альваро Лейву от исполнения служебных обязанностей по подозрению в нарушениях при организации тендеров на выпуск паспортов. Об этом в среду, 24 января, сообщили в ведомстве.

«Генеральная прокуратура объявила о дисциплинарном судебном разбирательстве и временно отстранила от должности министра иностранных дел Альваро Лейву на три месяца из-за возможных нарушений, возникших в процессе подачи заявок на выдачу паспортов», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Представитель прокуратуры заявил, что министра отстранили, чтобы воспрепятствовать повторению им проступков.

В октябре прошлого года с поста сместили спикера палаты представителей конгресса США республиканца от штата Калифорния Кевина Маккарти. Голосование, при котором 216 голосов высказались за отстранение и 210 против отстранения Маккарти, стало первым случаем в истории, когда палата представителей отстранила своего спикера.