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Взвод САУ лейтенанта Бембеева уничтожил штурмовую группу ВСУ и сорвал контратаку

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замбы Бембеева выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать во фланг обороняющимся войскам. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в четверг, 25 января, рассказали в Минобороны.

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, лейтенант Бембеев организовал систему маневрирования от контрбатарейного огня. Это позволило взводу уничтожить штурмовую группу противника и сорвать наступление ВСУ.

Воспользовавшись временным прекращением огня, лейтенант Бембеев оперативно произвел смену позиций взвода и вывел его в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач.

Тем временем водитель-заправщик взвода обеспечения рядовой Вячеслав Капитонов под артиллерийскими обстрелами выезжал к боевой технике на линии боевого соприкосновения для ее дозаправки.

Благодаря мужеству рядового Капитонова запас горюче-смазочных материалов удавалось неоднократно сохранить и своевременно доставить к подразделениям, а экипажам боевых машин благодаря этому выполнить поставленные боевые задачи.

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Днем ранее, 24 января, в Минобороны сообщали, что механик-радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик на переднем крае обороны при постоянных обстрелах противника обеспечивал связь в подразделении. После очередного обстрела противника российская группа лишилась возможности корректировать огонь артиллерии.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как штурмовые отряды Воздушно-десантных войск ВС РФ успешно продвигаются за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачищают территории. Десантники отметили, что противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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