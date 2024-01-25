Врач дала советы по улучшению самочувствия при низком давлении

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, как улучшить свое самочувствии при низком артериальном давлении. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале 17 января.

По словам врача, давление может резко упасть из-за смены положения тела, особенно при вставании, а также после еды или длительном стоянии, отмечает Life.ru. Такое низкое давление называют гипотонией.

Как пояснила Бокерия, низким артериальным давлением обычно считают те показания, которые ниже 90/60 мм рт. ст. Многие люди думают, что уже этот показатель является гипотонией, однако на самом деле эти цифры в пределах нормы, сообщает телеканал «Звезда».

По словам медика, если человек хорошо себя чувствует при таком давлении, то причин для беспокойства нет, пишет RT. Между тем если ощущается дискомфорт, то нужно принять меры. Например, пересмотреть принимаемые лекарства, поскольку часть из них может приводить к снижению давления, сообщает сайт kp.ru. Также стоит увеличить количество потребляемой воды, отказаться от алкоголя, а также есть больше свежих фруктов и овощей.

Бокерия предупредила, что резко снизиться давление может как у пожилых, так и у молодых людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Врач отметила пользу контрастного душа, ношения компрессионного трикотажа, особенно в жаркую погоду и при венозной недостаточности.

Если давление упало резко и до необычно низких показаний, нужно вызывать «скорую», отмечает Pravda.Ru. Существует вероятность, что у человека началось внутреннее кровотечение или есть риск инфаркта, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, Бокерия рассказала, что к причинам падения давления можно отнести сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторые заболевания. Также к снижению давления может привести прием пищи, чаще всего это встречается у пожилых людей с высоким исходным давлением или заболеваниями вегетативной нервной системы.