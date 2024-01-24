МО РФ: над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник ВСУ

Четвертый за сутки беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Брянской области, ликвидирован средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России в среду, 24 января.

«Около 22:00 мск над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник», — сказано в сообщении.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он также поблагодарил подразделения ПВО за оказанную городу помощь.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал губернатор.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало о трех беспилотниках, устраненных над Брянском силами ПВО. Незадолго до этого Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над регионом.

До этого, 20 января, Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Губернатор Богомаз уточнил, что беспилотник был сбит над Клинцовским районом региона.

Днем ранее, 19 января, над Брянской областью было нейтрализовано три украинских беспилотника. При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, загорелись четыре резервуара с бензином.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.