На четырех станциях МЦД появилась система оплаты проезда по биометрии

Система оплаты проезда по биометрии появилась на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 24 января.

Речь идет о станциях «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов». Тестировать систему планируют начать уже в первом квартале 2024 года, сообщает телеканал «Звезда».

Ликсутов отметил, что в первом этапе тестирования участие примут сотрудники транспортного комплекса Москвы, а уже затем — пассажиры. Благодаря этому система будет тщательно проверена для запуска российского сервиса оплаты проезда на привычном высоком уровне.

Он добавил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве. В настоящее время оплата по биометрии работает на всех станциях метро, МЦК, речном транспорте и «Аэроэкспрессе», отмечает «Москва 24».

26 декабря генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в интервью «Известиям» рассказал, что запуск прохода по биометрии в казанском метро планируется уже в первой половине 2024 года. Также сервис внедрят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

В конце декабря Ликсутов рассказал, что в 2023 году число поездок на метро выросло на 5% по сравнению с 2022 годом, на МЦД — на 9%. Помимо этого, число поездок на автобусах и электробусах выросло на 7% в течение года, а на трамваях — на 8%, пишет сайт kp.ru. Он добавил, что в 2023 году было введено рекордное число транспортных объектов с большим запасом провозной способности, отмечает RT.

Также в декабре Ликсутов отмечал, что виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы», сообщает телеканал «360».