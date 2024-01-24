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На четырех станциях МЦД появилась система оплаты проезда по биометрии

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Система оплаты проезда по биометрии появилась на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 24 января.

Речь идет о станциях «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов». Тестировать систему планируют начать уже в первом квартале 2024 года, сообщает телеканал «Звезда».

Ликсутов отметил, что в первом этапе тестирования участие примут сотрудники транспортного комплекса Москвы, а уже затем — пассажиры. Благодаря этому система будет тщательно проверена для запуска российского сервиса оплаты проезда на привычном высоком уровне.

Он добавил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве. В настоящее время оплата по биометрии работает на всех станциях метро, МЦК, речном транспорте и «Аэроэкспрессе», отмечает «Москва 24».

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26 декабря генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в интервью «Известиям» рассказал, что запуск прохода по биометрии в казанском метро планируется уже в первой половине 2024 года. Также сервис внедрят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

В конце декабря Ликсутов рассказал, что в 2023 году число поездок на метро выросло на 5% по сравнению с 2022 годом, на МЦД — на 9%. Помимо этого, число поездок на автобусах и электробусах выросло на 7% в течение года, а на трамваях — на 8%, пишет сайт kp.ru. Он добавил, что в 2023 году было введено рекордное число транспортных объектов с большим запасом провозной способности, отмечает RT.

Также в декабре Ликсутов отмечал, что виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы», сообщает телеканал «360».

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