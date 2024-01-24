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В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

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Фото: REUTERS/Chris Helgren
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Шесть человек погибли в результате падения небольшого самолета, который занимался перевозками продукции мировой горнодобывающей компании Rio Tinto в Канаде. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 24 января.

Катастрофа произошла во вторник, однако число погибших не называлось.

Самолет разбился неподалеку от города Форт-Смит в Северо-Западных территориях Канады. Он направлялся к алмазному руднику Дайавик, который принадлежит Rio Tinto, расположенному в 200 км к югу от полярного круга.

В результате крушения погибли четыре пассажира и два члена экипажа.

Выжил только один человек, однако не сообщается, принадлежал ли он к членам команды или к пассажирам. Пострадавший был доставлен сперва в медицинский центр Форт-Смит, а затем транспортирован в больницу в столице провинции Йеллоунайф. В настоящее время он проходит лечение.

Руководство компании не давало комментариев по поводу крушения.

Мэр Форт-Смита выразил соболезнования друзьям и родственникам погибших. Также высказался генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм, который сообщил, что компания сотрудничает с властями, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Для расследования катастрофы была направлена ​​группа следователей из совета по безопасности на транспорте Канады.

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Ранее, 5 января, в США на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Самолет выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа, они катапультировались.

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