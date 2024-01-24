Строительство электродепо «Южное» в Москве завершат в 2024 году

Строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, расположенное в Братееве в Москве, завершат в 2024 году. Об этом в среду, 24 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что электродепо — не просто стоянка для вагонов, но также место, где ремонтируют составы и следят за их чистотой. По словам мэра, благодаря новому депо и соседнему вагоноремонтному заводу «Братеево» будет создан крупнейший в России комплекс, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро, пишет НСН.

Собянин поручил закончить строительство в срок. На данный момент строительная готовность объекта составляет 68%.

Помимо этого на самой востребованной и протяженной ветке столичной подземки запустят новые составы. Кроме того, отметил Собянин, ввод нового депо позволит активнее заменять подвижной состав. Так, в течение четырех лет планируется практически полностью заменить подвижной состав на новые поезда «Москва-2020», отмечает RT.

На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году, сообщает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, до 2021 года Замоскворецкую линию метро обслуживали депо «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево». Но «Замоскворецкое» переключили на обслуживания составов Большой кольцевой линии (БКЛ). Чтобы возобновить выбывшие мощности, в городе началось строительство депо «Южное». Развернутая длина путей депо «Южное» составит порядка 6,2 км, вместимость депо — 34 места для составов, ночной отстой — 20 мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник подчеркнул, что электродепо нужны для запуска новых линий. В 2024 году запустят «Столбово», а к 2030 году — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

10 января в Москве открыли электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов БКЛ метро. Новое депо сможет обеспечить увеличение количества выходящих на линию поездов почти на 20–25%.