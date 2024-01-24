Реклама
Прямой эфир
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе

Строительство электродепо «Южное» в Москве завершат в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, расположенное в Братееве в Москве, завершат в 2024 году. Об этом в среду, 24 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что электродепо — не просто стоянка для вагонов, но также место, где ремонтируют составы и следят за их чистотой. По словам мэра, благодаря новому депо и соседнему вагоноремонтному заводу «Братеево» будет создан крупнейший в России комплекс, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро, пишет НСН.

Собянин поручил закончить строительство в срок. На данный момент строительная готовность объекта составляет 68%.

Помимо этого на самой востребованной и протяженной ветке столичной подземки запустят новые составы. Кроме того, отметил Собянин, ввод нового депо позволит активнее заменять подвижной состав. Так, в течение четырех лет планируется практически полностью заменить подвижной состав на новые поезда «Москва-2020», отмечает RT.

На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году, сообщает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, до 2021 года Замоскворецкую линию метро обслуживали депо «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево». Но «Замоскворецкое» переключили на обслуживания составов Большой кольцевой линии (БКЛ). Чтобы возобновить выбывшие мощности, в городе началось строительство депо «Южное». Развернутая длина путей депо «Южное» составит порядка 6,2 км, вместимость депо — 34 места для составов, ночной отстой — 20 мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник подчеркнул, что электродепо нужны для запуска новых линий. В 2024 году запустят «Столбово», а к 2030 году — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема
В следующем году в Москве откроется Троицкая линия

10 января в Москве открыли электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов БКЛ метро. Новое депо сможет обеспечить увеличение количества выходящих на линию поездов почти на 20–25%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024