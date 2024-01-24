Подполковник Квятковски отметила сильные стороны личности Лаврова

Глава российского МИДа Сергей Лавров отличается честностью и высоким уровнем образованности. Об этом 24 января сообщает экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.

«Они (Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. ― Ред.) занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный», ― заявила Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Блинкен в свою очередь, отметила подполковник, не всегда может похвастать уровнем подготовки российского коллеги. По словам Квятковски, госсекретаря США порой можно поставить в тупик в ходе брифингов с журналистами. Бывший аналитик Пентагона подчеркнула, будь Блинкен не проинформирован так хорошо, как Лавров, госсекретарь мог бы «хотя бы отвечать честно».

Квятковски считает, что такое поведение Блинкена может расцениваться мировым сообществом как проявление слабости, что не может не вызывать беспокойство.

Ранее в этот день Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что контактов между РФ и США практически нет. Исключением являются обсуждения работы дипломатических представительств.

Тогда же Лавров в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, где они обсудили аспекты сотрудничества России и всемирной организации, а также важность укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.