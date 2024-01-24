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Четверо погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Карелии

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Фото: МЧС РФ
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В Карелии на трассе Р-21 «Кола» произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом 24 января сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«На 400-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола» столкнулись две легковушки. В аварии пострадали три человека, из них два ребенка. К сожалению, четверо погибли», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент на месте работают восемь специалистов и три единицы техники МЧС.

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Ранее, 23 января, сообщалось, что в Барабинском районе Новосибирской области на 1154-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковой иномарки. По предварительным данным, 45-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь в сторону Омска, выехал на полосу встречного движения для обгона грузовиков, но врезался во встречный КамАЗ.

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