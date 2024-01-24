Тренер Попова рассказала о состоянии упавшей на лед фигуристки Симоновой
У упавшей на льду во время выступления фигуристки Марии Симоновой не выявлено серьезных травм. Об этом сообщила тренер по фигурному катанию Бертина Попова в среду, 24 января, ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет», — рассказала она.
По словам Поповой, девушка пока остается в больнице, врачи проводят дальнейшие обследования.
Мария Симонова упала на лед во время соревнований в Москве ранее в этот день. Она выступала в паре с Мартином Бреславским, и он не удержал партнершу в ходе проката. Фигуристка упала на бок, ударившись головой, однако сумела закончить прокат.